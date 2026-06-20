Nach Rissen im Wohngebiet: Wolf in Osttirol erlegt

In Osttirol wurde am Samstag ein Wolf erlegt. Dies bestätigte das Land Tirol. Das Tier soll im Gemeindegebiet von Tristach mehrere Schafe getötet und verletzt haben. Das Land appelliert an die Bevölkerung.
Wie das Land Tirol am Samstag mitteilt, wurde ein sogenannter Risikowolf im Bezirk Lienz erlegt. Damit kam die Osttiroler Jägerschaft einer vom 3. Juni ausgesprochenen Maßnahmenverordnung des Landes nach.
Der Wolf soll zuvor im Gemeindegebiet von Tristach in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden fünf Schafe getötet und acht weitere verletzt haben. Der zuständige Amtstierarzt hatte dies bestätigt.
Das Land Tirol appelliert zudem wie immer an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das auf der Website des Landes verfügbare Sichtungsformular zu melden. Wichtig sei zudem Bildmaterial.
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