Geier vergiftet: Waren Wölfe das eigentliche Ziel?

Innerhalb kürzester Zeit wurden im Osttiroler Untertilliach und in St. Lorenzen in Kärnten insgesamt sieben Gänsegeier unter mysteriösen Umständen aufgefunden, wie die „Krone“ berichtete. In dem Fall wurden nun neue Analysen durchgeführt. Wie WWF und BirdLife am Donnerstag in einer Aussendung berichteten, erhärte dies den Verdacht, dass die Gänsegeier einem „gezielten Giftanschlag gegen geschützte Wildtiere“ zum Opfer gefallen waren.