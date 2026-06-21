Nahe Häusern gesichtet: Besenderter Wolf erlegt

Die Behörden appellieren weiterhin an die Bevölkerung, Sichtungen, Spuren oder andere Hinweise auf Wölfe und große Beutegreifer rasch zu melden. Besonders wertvoll für die Beurteilung seien Fotos und Videos. Meldungen können über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt bei der Bezirkshauptmannschaft erfolgen.