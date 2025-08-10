Grazer Gesetzes-Dschungel: Baubranche verzweifelt

Bauherren in Graz sollten neben dem nötigen Kleingeld bekanntlich vor allem eines mitbringen: viel Geduld. Der „Krone“ liegen Projekte vor, die seit bis zu sechs Jahren auf einen Bebauungsplan warten – die gesetzliche Frist liegt bei 18 Monaten. Weil dies keine Einzelfälle sind, sieht sich die Stadt bereits mit mehreren Gerichtsverfahren konfrontiert.