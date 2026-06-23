So wird die Donauinsel jetzt zu einer Festung

Das gesamte Gelände wird im Vorfeld übrigens von sprengstoffkundigen Organen durchsucht. „Das Donauinselfest ist eine friedliche Veranstaltung, aber wir bereiten uns auf alle denkbaren Szenarien vor“, sagte der Oberst. „Es gibt keine Hinweise auf eine Gefährdung. Aber Sie wissen, die allgemeine Risikolage in Österreich ist derzeit hoch, das betrifft insbesondere auch islamistischen Terrorismus und Extremismus“, so Holzgruber. „Wo hunderttausende Menschen zusammenkommen, entstehen besondere Momente. Und unsere Aufgabe als Polizei ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Momente unbeschwert, sicher und friedlich erlebt werden können“, so Holzgruber. Deshalb sollen alle Besucherinnen und Besucher damit rechnen, dass sie beim Zutritt durchsucht werden.