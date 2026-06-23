Großeinsatz! Waldbrand wütete bei Wiener Neustadt

Die Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz wurden zunächst zum Löschen gerufen. Für die alarmierten Einsatzkräfte begann jedoch eine extrem nervenaufreibende Suche: Die genaue Brandstelle lag in unwegsamem Waldgelände und konnte zunächst nicht genau lokalisiert werden. Erst nach rund einer Stunde gelang es, den Brandherd ausfindig zu machen.