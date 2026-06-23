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Pilot sah Rauchwolken

Großeinsatz! Waldbrand wütete bei Wiener Neustadt

Niederösterreich
23.06.2026 14:45
Aufwendiger Großeinsatz im Waldgebiet: Mitten aus dem Wald bei Gutenstein qualmte es, als gerade ...
Aufwendiger Großeinsatz im Waldgebiet: Mitten aus dem Wald bei Gutenstein qualmte es, als gerade ein Pilot drüberflog.(Bild: BFKDO Wiener Neustadt)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein aufmerksamer Pilot hat am Montagabend einen Waldbrand in einem abgelegenen Gebiet bei Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt entdeckt und damit wohl Schlimmeres verhindert.

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Um 19.22 entdeckte ein Pilot über den Wäldern nahe dem Ort Gutenstein im Piestingtal dichte Woken, die zwischen den Baumwipfeln aufstiegen. Sofort meldete er den Brand an Austro Control, um einen schnell riesigen Waldbrand zu verhindern. 

Die Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz wurden zunächst zum Löschen gerufen. Für die alarmierten Einsatzkräfte begann jedoch eine extrem nervenaufreibende Suche: Die genaue Brandstelle lag in unwegsamem Waldgelände und konnte zunächst nicht genau lokalisiert werden. Erst nach rund einer Stunde gelang es, den Brandherd ausfindig zu machen.

Das betroffene gebiet war extrem abgelegen – die Feuerwehr hatte extreme schwierigkeiten beim ...
Das betroffene gebiet war extrem abgelegen – die Feuerwehr hatte extreme schwierigkeiten beim Löschen.(Bild: BFKDO Wiener Neustadt)

60 Florianis löschten den Brand
Zur Unterstützung wurde ein Hubschrauber mit Wärmebildtechnik eingesetzt. Zusätzlich rückten mehrere Feuerwehren aus der Region an, um ausreichend Löschwasser in das schwer zugängliche Gebiet zu bringen. Insgesamt standen rund 60 Feuerwehrleute aus sieben Wehren im Einsatz.

Ursache noch nicht geklärt
Erst kurz vor Mitternacht konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Am Dienstag führten die Einsatzkräfte noch Kontroll- und Nachlöscharbeiten durch, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Jetzt wird das Waldstück untersucht, auf einen möglichen Brandauslöser.

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