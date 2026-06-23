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Dramatischer Einsatz

Brennende Matratze: Hund „Gizmo“ rettete Kleinkind

Steiermark
23.06.2026 10:11
Einsatz für die oststeirischen Feuerwehren (Symbolbild)
Einsatz für die oststeirischen Feuerwehren (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schock für eine 34-jährige Mutter in der Steiermark: Wegen eines Heizstrahlers fing die Matratze, auf der ihre 14-monatige Tochter schlief, am Dienstagmorgen Feuer. Dass der Kleinen nichts passierte, verdankt sie ihrem Hund „Gizmo“.

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Dramatische Szenen spielten sich am frühen Dienstagmorgen in Weiz ab: Gegen 5.30 Uhr gab eine 34-jährige Mutter ihrer 14-monatigen Tochter ein Fläschchen, ehe sie sich noch einmal in ihrem Schlafzimmer niederlegte. Wenig später wurde sie vom Bellen ihres Chihuahuas „Gizmo“ geweckt – Rauch lag in der Luft!

Die Steirerin eilte in das Zimmer ihrer Tochter. Zu ihrem Schrecken stellte sie fest, dass die Matratze Feuer gefangen hatte. Sie brachte ihr Baby in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Danach warf sie die brennende Matratze aus dem Fenster. Dabei verletzte sie sich an den Händen und Unterarmen.

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Ihre Tochter wies wie durch ein Wunder keine Verletzungen auf. Laut Angaben der Mutter dürfte die Kleine aus dem Bett gegriffen und den danebenstehenden Heizstrahler eingeschaltet haben. Nach der Erstversorgung wurden die 34-Jährige sowie ihre Tochter vom Roten Kreuz zur weiteren Untersuchung ins LKH Graz eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

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