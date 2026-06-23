Brennende Matratze: Hund „Gizmo“ rettete Kleinkind

Die Steirerin eilte in das Zimmer ihrer Tochter. Zu ihrem Schrecken stellte sie fest, dass die Matratze Feuer gefangen hatte. Sie brachte ihr Baby in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Danach warf sie die brennende Matratze aus dem Fenster. Dabei verletzte sie sich an den Händen und Unterarmen.