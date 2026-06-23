Trump nimmt nun Deutschland und London ins Visier

Rutte wird von Dienstag bis Donnerstag in Washington erwartet. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Trump im Weißen Haus, auch Gespräche mit anderen ranghohen Regierungsvertretern sind vorgesehen. Doch die Zeichen stehen auf Sturm. So beschwerte sich der US-Staatschef im Weißen Haus: Über Jahre hätten die USA enorme Summen für den Schutz Europas ausgegeben. Als Washington selbst Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner jedoch nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen.