Was hat der Brexit nun wirklich gebracht?

Handel und Freihandelsabkommen

Obwohl der ganz große Schock für die britische Wirtschaft ausblieb, was auch daran lag, dass bis zum eigentlichen Austritt am 31. Jänner 2020 alles beim Alten blieb, hat etwa der Handel stark gelitten. Von Brexit-Befürwortern waren die Warnungen als „Project Fear“ (Projekt Angst) verunglimpft worden. Doch der Denkfabrik Centre for European Reform zufolge sind die Importe aus der EU um 16 Prozent geringer, als sie es ohne Brexit wären. Bei den Ausfuhren liegt demnach das Minus bei 12 Prozent. Zeitweise rutschte das Vereinigte Königreich gar von der Liste der zehn wichtigsten Handelspartner Deutschlands.