Messi zaubert – Haaland und Mbappe knipsen weiter!

Es wäre für Österreich im Spiel gegen Weltmeister Argentinien mehr möglich gewesen – leider war die Offensive der Österreicher an diesem Abend nicht so gefährlich wie zuletzt. Lionel Messi ist und bleibt die Lebensversicherung der Albiceleste. Frankreich und Norwegen siegreich – die Torjäger Kylian Mbappe und Erling Haaland treffen. Ex-ÖFB-Teamkicker Stefan Maierhofer analysiert im „sportkrone Inside“-Podcast den Spieltag.