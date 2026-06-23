Messi zaubert – Haaland und Mbappe knipsen weiter!

Es wäre für Österreich im Spiel gegen Weltmeister Argentinien mehr möglich gewesen – leider war die Offensive der Österreicher an diesem Abend nicht so gefährlich wie zuletzt. Lionel Messi ist und bleibt die Lebensversicherung der Albiceleste. Frankreich und Norwegen siegreich – die Torjäger Kylian Mbappe und Erling Haaland treffen. Ex-ÖFB-Teamkicker Stefan Maierhofer analysiert im „sportkrone Inside“-Podcast den Spieltag.
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