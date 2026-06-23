Mietpreisbremse: Wohnen trotzdem immer teurer?

Die Mietpreisbremse soll die Teuerung am Wohnungsmarkt abfedern und extreme Preissprünge verhindern. Kritiker bemängeln jedoch, dass die aktuelle Deckelung der Mieten nicht ausreicht. Unsere Frage des Tages vom 23. Juni lautet: „Kritik an Mietpreisbremse: Wird Wohnen trotzdem immer teurer?“
Wie stark spüren Sie die Wohnkosten derzeit bei Ihren monatlichen Ausgaben? Was müsste sich ändern, damit Wohnen in Österreich wieder richtig leistbar wird? Wo müssen Sie im Alltag sparen, um die Wohnkosten noch stemmen zu können? Machen Sie sich Sorgen, dass Sie sich Ihre Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten können?
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