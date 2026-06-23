Red Bull Racing auf Diät, Verstappen-Zukunft offen

Zieht Verstappen seine Ausstiegsklausel?

Vermeulen bestätigte, dass Verstappen in seinem Vertrag wie üblich eine Ausstiegsklausel besitzt. „Wir haben aber nie eine eingelöst. Im Gegenteil. Wir waren immer loyal und werden es auch bleiben“, erklärte er. Ein klares Bekenntnis von Verstappen, auch 2027 fix für Red Bull zu fahren, blieb bisher aber aus. Gerüchten zufolge soll der 28-Jährige seine Ausstiegsklausel zum Jahresende aktivieren können, sollte er zur Sommerpause Ende Juli keinen Spitzenplatz in der WM-Wertung belegen. Derzeit findet sich Verstappen nur auf Rang sieben wieder, bei den Konstrukteuren ist Red Bull nur die vierte Kraft hinter Mercedes, Ferrari und McLaren.