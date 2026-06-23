„Magisch!“ Haaland & Co. feiern wie die Wikinger

Norwegen, das wie Österreich erstmals seit 1998 an einer WM teilnimmt, liegt in der Gruppe mit Frankreich nun ebenso wie die „Bleus“ bei sechs Zählern. Am Freitag (Ortszeit) geht es im finalen Gruppenduell mit den Franzosen um Platz eins. „Wahrscheinlich gewinnen sie gegen uns. Wahrscheinlich gewinnen sie das ganze Turnier“, sagte der nun bei 59 Toren in 52 Länderspielen haltende Haaland etwas überraschend über die Franzosen. In der aktuellen Form müssen sich die Norweger aber auch vor dem zweifachen Weltmeister nicht fürchten.