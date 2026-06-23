„Jagd ist eröffnet“: Fernduell um den WM-Torrekord

Dass der Angreifer von Real Madrid die Bestmarke irgendwann erreichen wird, darin sind sich fast alle einig. Messi bestreitet in den USA seine sechste und letzte WM, während Mbappe noch mindestens ein weiteres Turnier vor sich haben dürfte. Vom Kampf um die Torjägerkrone wollte der Franzose dennoch nichts wissen. „Ich denke nicht an den Titel des Torschützenkönigs. Ich habe bei Weltmeisterschaften immer Tore geschossen, also mache ich mir darüber keine Sorgen“, sagte er – und wirkte angesichts der zahlreichen Fragen zum Rekordthema eher genervt als geehrt.