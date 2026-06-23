Trumps Weggefährte über US-Politik: „unmoralisch“

Sein ganzes Leben lang habe er die Republikaner gewählt, erzählte Carlson im Podcast „Can‘t be censored“. Aber die aktuelle Politik der Republikaner sei unmoralisch und lasse sich nicht verteidigen. „Ich bin raus“, so der 57-Jährige, „und wenn ich aussteige, denke ich, dass viele andere Menschen das ebenfalls tun“. Wen er stattdessen wählen werde, wisse er allerdings nicht. „Die Demokratische Partei werde ich auch nicht unterstützen“, meinte Carlson.