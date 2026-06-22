Konfusion um den Wehrdienst

Die NEOS hätten wohl am liebsten eine Berufsarmee, die möglichst schnell in die NATO eingegliedert werden sollte. Und in den Reihen der SPÖ träumt man offenbar noch immer von Kreiskys seinerzeitigem Wahlkampf-Schlager „Sechs Monate sind genug“! Und überdies sträubt man sich gegen die Verlängerung des Zivildiensts, die es im Hameseder-Vorschlag auch geben soll.