Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Titelverlust schmerzte

Königshaus: Ex-Prinz Nikolai bricht sein Schweigen

Royals
23.06.2026 11:16
Er verlor seinen Titel – und kam damit lange nicht zurecht. Jetzt bricht Graf Nicolai sein ...
Er verlor seinen Titel – und kam damit lange nicht zurecht. Jetzt bricht Graf Nicolai sein Schweigen. Der einstige dänische Prinz gewährt in einer neuen Dokumentation überraschend intime Einblicke in die wohl schwerste Zeit seines Lebens.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Er verlor seinen Titel – und für ihn brach eine Welt zusammen. Jetzt bricht Graf Nicolai sein Schweigen. Der einstige dänische Prinz spricht erstmals offen über den schmerzhaften Verlust seines Prinzentitels und gewährt in einer neuen Dokumentation zutiefst persönliche Einblicke in die dunkelste und verletzlichste Zeit seines Lebens.

0 Kommentare

Als Königin Margrethe vor einigen Jahren beschloss, mehreren ihrer Enkelkinder die Prinzen- und Prinzessinnentitel zu entziehen, sorgte das weit über die Grenzen Dänemarks hinaus für Schlagzeilen. Besonders betroffen war Graf Nikolai de Monpezat. Der heute 26-Jährige verarbeitet die Ereignisse nun öffentlich – und zeigt eine bislang unbekannte Seite von sich.

Neue Doku gewährt seltene Einblicke
In der vierteiligen Dokumentation „Nikolai“ begleitet ein Kamerateam den Enkel der ehemaligen Monarchin über einen langen Zeitraum hinweg. Die Zuschauer erleben ihn bei seiner Rückkehr nach Dänemark, bei beruflichen Projekten und in privaten Momenten mit seiner Familie und seiner Partnerin.

Doch der bewegendste Teil der Produktion dreht sich um den Verlust seines königlichen Status. Nikolai spricht offen darüber, wie sehr die Entscheidung sein Leben verändert hat. Der Wegfall des Prinzentitels habe nicht nur seine öffentliche Rolle beeinflusst, sondern auch sein persönliches Selbstverständnis.

Königin Margrethe II. (hier auf einem aktuellen Bild) entzog am 1. Jänner 2023 den Kindern von ...
Königin Margrethe II. (hier auf einem aktuellen Bild) entzog am 1. Jänner 2023 den Kindern von Prinz Joachim ihre Prinzen- und Prinzessinnen-Titel. Betroffen waren Nikolai, Felix, Henrik und Athena. Ziel war es, das Königshaus zu verschlanken und den Enkeln ein freieres Leben ohne royale Pflichten zu ermöglichen.(Bild: AP/Liselotte Sabroe)

Der Titelverlust traf ihn härter als viele vermuteten
Während das Königshaus die Reform damals mit mehr Freiheit für die jüngere Generation begründete, löste der Schritt innerhalb der Familie große Emotionen aus. Nikolai schildert in der Dokumentation, wie überraschend die Entscheidung für ihn kam und wie schwierig es war, die Folgen zu akzeptieren.

Trotz der Enttäuschung versucht der ehemalige Prinz heute, nach vorne zu blicken. Er habe gelernt, die neue Situation anzunehmen und seinen eigenen Weg zu gehen. Statt sich auf die Vergangenheit zu konzentrieren, wolle er die Chancen nutzen, die sich ihm nun eröffnen.

Für den jungen Grafen kam die Entscheidung seiner Großmutter überraschend und es war schwierig ...
Für den jungen Grafen kam die Entscheidung seiner Großmutter überraschend und es war schwierig für ihn, sie zu akzeptieren.(Bild: Photo: Kongehuset ©)

Strenge Regeln prägten seine Kindheit
Neben dem Titel-Thema spricht Nikolai auch über seine Kindheit im Umfeld der Monarchie. Schon früh habe er gelernt, dass an Mitglieder des Königshauses besondere Erwartungen gestellt werden. Während andere Kinder unbeschwert ihren Alltag genießen konnten, gehörten feste Regeln und öffentliche Verpflichtungen für ihn schon in jungen Jahren dazu.

Besonders eine Erinnerung aus seiner Kindheit verdeutlicht den Druck, unter dem er stand: Während Gleichaltrige leger gekleidet waren, musste er bei öffentlichen Auftritten stets repräsentativ erscheinen. Solche Erfahrungen hätten ihn nachhaltig geprägt.

Während andere Kinder unbeschwert ihren Alltag genießen konnten, gehörten feste Regeln und ...
Während andere Kinder unbeschwert ihren Alltag genießen konnten, gehörten feste Regeln und öffentliche Verpflichtungen für ihn schon in jungen Jahren dazu.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Überraschende Worte über seine Zukunft
Trotz aller Turbulenzen blickt Nikolai inzwischen optimistisch nach vorn. Bitterkeit sei nicht sein Weg, macht er deutlich. Vielmehr sehe er die Zukunft als Chance, sich unabhängig von königlichen Titeln zu definieren.

Gleichzeitig betont er seine enge Verbundenheit zu Dänemark. Auch ohne Prinzentitel wolle er sein Land und dessen Werte weiterhin repräsentieren. Mit diesen Worten überrascht der Graf viele Beobachter, die nach dem Titelverlust mit deutlich kritischeren Tönen gerechnet hatten.

Lesen Sie auch:
Nach Tod ihres Vaters
Trauernde Königin Mary zeigte sich tapfer lächelnd
16.04.2026
„Instagram‑Husband“
Frederik & Mary: Süßer Schock-Moment auf hoher See
19.03.2026

Die neue Dokumentation dürfte deshalb nicht nur für Royal-Fans spannend werden. Sie zeigt einen jungen Mann zwischen Tradition, Familiengeschichte und dem Wunsch, seinen eigenen Platz abseits des Königshauses zu finden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
23.06.2026 11:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Dänemark
Familie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
115.083 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
113.616 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Wien
Familienvater (39) ertrank vor Augen seiner Kinder
108.362 mal gelesen
Ein Rettungshubschrauber kreiste am Vormittag über der bewaldeten Sandinsel, am Nachmittag ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1405 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1107 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
803 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Royals
Titelverlust schmerzte
Königshaus: Ex-Prinz Nikolai bricht sein Schweigen
Als erster Monarch
König Charles legt seine Steuerzahlungen offen
Mama im Herzen dabei!
Tochter Ingrids rührende WM-Geste für Mette-Marit
Norwegens Härte-Knast
Marius Borg Høiby im berüchtigten Ila-Gefängnis
Royales Sightseeing
Eugenie teilt zum Vatertag Fotos von Wien-Besuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf