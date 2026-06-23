Königshaus: Ex-Prinz Nikolai bricht sein Schweigen

Als Königin Margrethe vor einigen Jahren beschloss, mehreren ihrer Enkelkinder die Prinzen- und Prinzessinnentitel zu entziehen, sorgte das weit über die Grenzen Dänemarks hinaus für Schlagzeilen. Besonders betroffen war Graf Nikolai de Monpezat. Der heute 26-Jährige verarbeitet die Ereignisse nun öffentlich – und zeigt eine bislang unbekannte Seite von sich.

Neue Doku gewährt seltene Einblicke

In der vierteiligen Dokumentation „Nikolai“ begleitet ein Kamerateam den Enkel der ehemaligen Monarchin über einen langen Zeitraum hinweg. Die Zuschauer erleben ihn bei seiner Rückkehr nach Dänemark, bei beruflichen Projekten und in privaten Momenten mit seiner Familie und seiner Partnerin.