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Aus „Bunga Bunga“-Ära

Berlusconi-Erben drehen Ex-Showgirls Geldhahn zu

Ausland
23.06.2026 11:23
Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi
Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi(Bild: AP/Gregorio Borgia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drei Jahre nach dem Tod von Silvio Berlusconi ziehen die Erben des früheren italienischen Ministerpräsidenten den Schlussstrich. Sie beenden sämtliche Unterstützungen für Frauen, denen Berlusconi finanziell unter die Arme gegriffen hatte oder die in Sex-Skandale verwickelt waren.

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Zuletzt musste Fiorella Ceccacci Rubino nach einem Rechtsstreit mit den Berlusconi-Erben Wohnung in Mailand räumen. Berlusconi hatte der früheren Schauspielerin und ehemaligen Abgeordneten von Berlusconis rechtskonservativer Partei die Wohnung zur Verfügung gestellt. Seit 2013, nachdem sie aus dem Parlament ausgeschieden war, hatte die Ex-Abgeordnete das Nutzungsrecht an der gehobenen Erdgeschosswohnung.

Ähnliche Streits führten die Berlusconi-Erben auch mit zwei Showgirls. Beide wohnen laut eigenen Aussagen gratis in Wohnungen bei Mailand. Sie sagen, dass Berlusconi ihnen die Wohnungen schenken wollte. Auch drei weitere Frauen verloren ihre bisherigen Wohnrechte, wie die Zeitung „Coriere della Sera“ berichtet.

Frauen waren angeklagt
Die Frauen gehören zu den Angeklagten im sogenannten Verfahren Ruby-ter. In dem Prozess wird 21 ehemaligen Teilnehmerinnen an exklusiven Partys in Berlusconis Villa bei Mailand Bestechung von Zeugen und Falschaussage vorgeworfen. Die Vorwürfe beziehen sich auf Aussagen gegenüber der Justiz zu den sogenannten erotischen „Bunga Bunga“-Abenden in Berlusconis Anwesen.

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Berlusconi hatte mehrmals erklärt, er wolle Frauen entschädigen, die durch die Ermittlungen und die umfangreiche Medienberichterstattung einen Rufschaden erlitten hätten. Nach Angaben italienischer Medien hinterließ er jedoch keine testamentarischen Regelungen, die finanzielle Unterstützung oder die kostenlosen Wohnungsnutzungen geregelt hätten.

Dass die Erben jetzt den Geldhahn zudrehen, liegt laut den Berichten auch an wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Gründen. Die Gesellschaften, denen die Immobilien gehören, könnten dauerhaft ausbleibende Mieteinnahmen in den Bilanzen nur schwer rechtfertigen. Zu den Erben Berlusconis zählen fünf Kinder aus zwei Ehen, sein Bruder Paolo Berlusconi, seine letzte Partnerin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell‘Utri.

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