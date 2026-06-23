Berlusconi-Erben drehen Ex-Showgirls Geldhahn zu

Dass die Erben jetzt den Geldhahn zudrehen, liegt laut den Berichten auch an wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Gründen. Die Gesellschaften, denen die Immobilien gehören, könnten dauerhaft ausbleibende Mieteinnahmen in den Bilanzen nur schwer rechtfertigen. Zu den Erben Berlusconis zählen fünf Kinder aus zwei Ehen, sein Bruder Paolo Berlusconi, seine letzte Partnerin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell‘Utri.