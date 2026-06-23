Blutspenden ist „dringend nötig und unbedenklich“

Blut zu spenden ist auch in einer Hitzewelle „unbedenklich“ und aktuell „sogar dringend nötig“, appellierte das Rote Kreuz am Dienstag. Viele Menschen würden fürchten, dass die Spende bei hohen Temperaturen ihren Kreislauf beeinträchtigen könne.
Simon Gänsdorfer, Transfusionsmediziner und stellvertretender medizinischer Leiter der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, gibt Entwarnung: „Eine Blutspende ist auch bei hohen Temperaturen möglich und ungefährlich, solange man sich körperlich wohlfühlt und viel trinkt – das gilt aber ohnehin vor jeder Spende.“ Wer schon Kreislaufprobleme hat, solle besser verzichten.
Vor der Blutspende gilt: Ausreichend Wasser, ungesüßte Tees oder Säfte trinken – zwei bis drei Liter über den Tag verteilt. Den Körper mit Kohlenhydraten wie Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten versorgen. Anstrengung sowie pralle Sonne vermeiden und den Körper, soweit möglich, abkühlen. Eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten nach der Spende ist außerdem einzuhalten.
Blutkonserven alle 90 Sekunden benötigt
„In den Sommermonaten sinkt die Bereitschaft zum Blutspenden – aber Geburten, akute Notfälle oder die Versorgung chronisch kranker Menschen machen trotz der Temperaturen keine Pause“, betonte Gänsdorfer. „Blut ist nicht künstlich herstellbar, und alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Für viele Menschen entscheidet sie über Leben und Tod.“
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