Blutspenden ist „dringend nötig und unbedenklich“

Simon Gänsdorfer, Transfusionsmediziner und stellvertretender medizinischer Leiter der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, gibt Entwarnung: „Eine Blutspende ist auch bei hohen Temperaturen möglich und ungefährlich, solange man sich körperlich wohlfühlt und viel trinkt – das gilt aber ohnehin vor jeder Spende.“ Wer schon Kreislaufprobleme hat, solle besser verzichten.