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Welche Maßnahme hilft?

Millionen Vögel verlieren an Glasfronten ihr Leben

Tierecke
23.06.2026 12:06
Spiegelnde Todesfalle: Rund 80 Prozent der Kollisionen hinterlassen keine sichtbaren Spuren an ...
Spiegelnde Todesfalle: Rund 80 Prozent der Kollisionen hinterlassen keine sichtbaren Spuren an der Scheibe. Jährlich sterben so in Österreich Millionen Vögel – oft völlig unbemerkt ...(Bild: Andrea Edwards)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Ein kurzer Knall, ein paar Federn am Boden – und ein ausgelöschtes Vogelleben. Was für uns nach einem tragischen Einzelfall aussieht, passiert millionenfach. Die „Krone“-Tierecke erklärt, warum kleine Punkte besser schützen als ein einzelnes schwarzes Greifvogel-Pickerl. 

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Sind Sie schon einmal versehentlich ungebremst gegen eine Glastür gerannt? Was beim Menschen oft nur mit einer unangenehmen Beule auf der Stirn endet, geht für Vögel leider in vielen Fällen tödlich aus. Denn transparente Glasflächen ohne Konturen sind für Vögel optisch nicht von der Luft zu unterscheiden, im Flug bezahlt der Vogel eine Kollision mit seinem Leben. 

Fataler Pickerl-Mythos
Dass aufgeklebte Greifvogel-Silhouetten derartige Unfälle vermeiden, ist leider ein hartnäckiger Mythos. Da sich die Aufkleber nicht bewegen, nehmen Vögel das nicht als Warnung wahr und bleiben in den meisten Fällen trotzdem voll auf Kurs. „Man müsste zwischen solchen Stickern maximal eine handbreit Platz lassen, damit sie Wirkung zeigen“, weiß Vogelschutzexpertin Evelyn Hofer von BirdLife Austria. Dass jemand seine Fenster aber derart verklebt, wird wohl eher nicht der Fall sein. 

Man müsste viele Sticker wie diese in sehr engem Abstand nebeneinander platzieren, damit diese ...
Man müsste viele Sticker wie diese in sehr engem Abstand nebeneinander platzieren, damit diese auch Wirkung hätten.(Bild: YURII_ZYMOVIN)

Größte Gefahr für Vögel
Die Dimension dieser stillen Tragödie vor unseren Fenstern ist erschütternd: Allein in Deutschland verunglücken Schätzungen zufolge jährlich mehr als 100 Millionen Vögel an Glasflächen. „Für Österreich wird sich das auf unsere Fläche runtergerechnet auch so verhalten, die Zahl geht sicherlich ebenfalls in die Millionen“, verrät Hofer im Gespräch mit der „Krone“-Tierecke. 

Das tatsächliche Ausmaß des Vogelsterbens durch Glas wird oft massiv unterschätzt. Viele Tiere überleben den Aufprall zunächst, erleiden jedoch schwere innere Verletzungen oder Gehirnblutungen. In ihrem Fluchtinstinkt schaffen sie es häufig noch in nahegelegene Büsche oder Hecken, wo sie später verenden.

Sichtbare Spuren werden eher von größeren Vögeln hinterlassen. Meise, Spatz und Co knallen meist ...
Sichtbare Spuren werden eher von größeren Vögeln hinterlassen. Meise, Spatz und Co knallen meist ohne Abdruck gegen die Scheibe.(Bild: Steven - stock.adobe.com)

Selbst Vögel, die unmittelbar nach der Kollision sterben, werden oft nicht entdeckt, da ihre Kadaver rasch von Katzen, Krähen, Ratten, Mardern oder anderen Aasfressern beseitigt werden. Hinzu kommt: Rund 80 Prozent der Zusammenstöße hinterlassen laut wissenschaftlichen Untersuchungen keine sichtbaren Spuren an der Scheibe. Experten gehen daher von einer hohen Dunkelziffer aus.

Geeignete Hilfsmittel
Was kann ich nun tun, um den sogenannten „Vogelschlag“ zu vermeiden? „Weniger Fenster putzen?“, mögen sich jetzt viele hoffnungsvoll fragen? Leider ist auch das nicht wirkungsvoll, denn schmutzige Spiegelungen können Vögel gleichermaßen täuschen und tragen daher wenig zum Schutz unserer Federfreunde bei. 

Das verwendete 9/90 mm-Raster der Firma Seen deckt nur ca. 0,8 % der Glasfläche ab und erreicht ...
Das verwendete 9/90 mm-Raster der Firma Seen deckt nur ca. 0,8 % der Glasfläche ab und erreicht eine Anflugrate von maximal 10 % – wissenschaftlich bestätigt durch Flugtunneltests.(Bild: Seen AG)

Die Wiener Umweltanwaltschaft testet schon länger verschiedene Markierungen auf ihre Wirksamkeit. Ob Punkte, Streifen, Gittermuster oder sogar Schriftzüge – die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Untersuchungen zeigen jedoch klar: Nur flächig markierte Glasflächen werden von Vögeln zuverlässig als Hindernis erkannt.

Um kleinere Glasflächen nachzurüsten, gibt es beispielsweise spezielle Punktmarkierungen, die als praktische Bandrollen erhältlich sind. Je nach Größe reichen die Rollen für mehrere Quadratmeter Glas und können mithilfe einer einfachen Montageanleitung selbst angebracht werden.

Das Punktraster gibt es zum Nachrüsten auch auf breiten Folienrollen für große Glasflächen.
Das Punktraster gibt es zum Nachrüsten auch auf breiten Folienrollen für große Glasflächen.(Bild: BirdLife Austria)

Punkt-Pickerl schützen am besten
Dabei handelt es sich nicht um eine durchgehende Folie, sondern lediglich um einzelne Markierungspunkte, die auf der Außenseite der Scheibe angebracht werden. Die Trägerfolie wird nach der Montage wieder entfernt. So bleibt die Sicht nahezu uneingeschränkt, während die Glasfläche für Vögel deutlich besser erkennbar wird.

Wie kann ich Vögel schützen?

  • Greifvogel-Aufkleber gelten als weitgehend wirkungslos
  • Wirksam sind flächige Markierungen wie Punkt- oder Streifenmuster auf der Außenseite der Scheibe
  • Bereits beim Hausbau sollten vogelfreundliche Glaslösungen mitgeplant werden
  • Auch bestehende Fenster können mit geprüften Markierungen einfach nachgerüstet werden
  • Einen umfassenden Ratgeber von BirdLife Austria finden Sie hier!

„Mit oft einfachen Maßnahmen können wir Vögel wirksam schützen“, betont Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. „Wer beim Bauen, Sanieren oder Nachrüsten an den Vogelschutz denkt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Artenvielfalt – und verhindert, dass Fenster und Glasfassaden zur tödlichen Falle werden.“

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