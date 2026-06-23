Millionen Vögel verlieren an Glasfronten ihr Leben

Fataler Pickerl-Mythos

Dass aufgeklebte Greifvogel-Silhouetten derartige Unfälle vermeiden, ist leider ein hartnäckiger Mythos. Da sich die Aufkleber nicht bewegen, nehmen Vögel das nicht als Warnung wahr und bleiben in den meisten Fällen trotzdem voll auf Kurs. „Man müsste zwischen solchen Stickern maximal eine handbreit Platz lassen, damit sie Wirkung zeigen“, weiß Vogelschutzexpertin Evelyn Hofer von BirdLife Austria. Dass jemand seine Fenster aber derart verklebt, wird wohl eher nicht der Fall sein.