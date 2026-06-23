Bonusspiel ohne Bonus – Offensive viel zu harmlos

Es wäre für Österreich im Spiel gegen Weltmeister Argentinien mehr möglich gewesen – leider war die Offensive an diesem Abend nicht so gefährlich wie zuletzt. Ex-ÖFB-Teamkicker Stefan Maierhofer analysiert im WM-Studio das zweite Gruppenspiel der Rangnick-Elf sowie die weiteren Partien des Spieltags.