Gefährlich! Schildkröte spazierte auf Autobahn

Für die erfahrenen Autobahnpolizisten der Polizeiwache Herford war dieser Einsatz übrigens eine Premiere. Tiere auf der Fahrbahn sind sie gewohnt, eine Schildkröte hatten sie aber noch nie. Die Beamten gehen – vor allem mit Blick auf die Sommerferien – davon aus, dass das Tier ausgesetzt wurde.