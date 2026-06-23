Tierischer Einsatz
Gefährlich! Schildkröte spazierte auf Autobahn
Ein tierischer Notruf ging am Wochenende bei der deutschen Polizei ein: Eine Schildkröte spazierte seelenruhig auf einem Beschleunigungsstreifen der Autobahn. Die Beamten starteten die Verfolgungjagd – womöglich die einfachste ihrer Karriere.
Eine besorgte Frau schlug am Samstagvormittag Alarm: Ein höchst ungewöhnlicher Verkehrsteilnehmer kroch auf dem Beschleunigungsstreifen einer Zufahrt zur Autobahn A2 im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen – eine Schildkröte.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten das etwa fußballgroße Reptil schnell „verhaften“. „Um mögliche Gefahren für das Tier und Autofahrer, wie beispielsweise Ausweichmanöver, zu verhindern, durfte die Schildkröte im Streifenwagen Platz nehmen“, teilte die Polizei mit.
Mit für das Tier wohl atemberaubender Geschwindigkeit ging die Fahrt aber nicht ins Gefängnis, sondern zum Tierpark Herford. Dort wurde die Schildkröte von Tierpflegern in Empfang genommen, die sich nun liebevoll um das Reptil kümmern.
Für die erfahrenen Autobahnpolizisten der Polizeiwache Herford war dieser Einsatz übrigens eine Premiere. Tiere auf der Fahrbahn sind sie gewohnt, eine Schildkröte hatten sie aber noch nie. Die Beamten gehen – vor allem mit Blick auf die Sommerferien – davon aus, dass das Tier ausgesetzt wurde.
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