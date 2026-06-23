Alvarez will weg! Atletico verlangt 500 Millionen

Argentiniens Fußball-Nationalspieler Julian Alvarez sieht seine Zukunft nicht mehr bei Atlético Madrid. „Das Beste für alle wäre ein Wechsel. Ich möchte mir meinen Traum erfüllen“, sagte der Stürmer dem US-Sender ESPN nach dem 2:0 gegen Österreich. Berichten zufolge buhlen Stadtrivale Real Madrid und der FC Barcelona um die Dienste des 26-Jährigen. Alvarez‘ Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, die festgeschriebene Ausstiegsklausel beträgt 500 Millionen Euro.
An Verhandlungen ist Atletico bisher offenbar nicht interessiert. „Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen könnte – er wird nicht zu Barcelona wechseln“, zitierte die Madrider Sportzeitung „AS“ bereits einen namentlich nicht genannten Atletico-Vertreter. „Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder gar nichts.“ Auch ein Real-Angebot von 150 Millionen Euro soll der Club in der Vorwoche abgelehnt haben.
Fans sauer
Der bei der WM wegen Knöchelproblemen bisher nur wenig eingesetzte Alvarez spielt seit Sommer 2024 bei den „Rojiblancos“, für die er vor allem in der vergangenen Champions-League-Saison mit zehn Toren glänzte. Kolportierte 95 Millionen zahlte Atletico für den Wechsel vor zwei Jahren an Manchester City. Den Atletico-Fans gefielen die Aussagen des Stürmers offenbar nicht so sehr. Kurz nachdem sich Alvarez zu dem Thema geäußert hatte, tauchten in den sozialen Medien Bilder auf, auf denen einige Anhänger das Trikot des Spielers verbrannten.
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