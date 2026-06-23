Alvarez will weg! Atletico verlangt 500 Millionen

Fans sauer

Der bei der WM wegen Knöchelproblemen bisher nur wenig eingesetzte Alvarez spielt seit Sommer 2024 bei den „Rojiblancos“, für die er vor allem in der vergangenen Champions-League-Saison mit zehn Toren glänzte. Kolportierte 95 Millionen zahlte Atletico für den Wechsel vor zwei Jahren an Manchester City. Den Atletico-Fans gefielen die Aussagen des Stürmers offenbar nicht so sehr. Kurz nachdem sich Alvarez zu dem Thema geäußert hatte, tauchten in den sozialen Medien Bilder auf, auf denen einige Anhänger das Trikot des Spielers verbrannten.