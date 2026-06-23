Verwirrung um TV-Bilder: Wer busselt Shakira ab?

Während Lionel Messi beim 2:0-Sieg Argentiniens gegen Österreich mit seinen WM-Toren 17 und 18 erneut Geschichte schrieb, sorgte auf der Tribüne ein ganz anderer Moment für Aufsehen. Weltstar Shakira verfolgte die Partie live im Stadion – und wurde von einer unbekannten Person abgebusselt.
Als die Sängerin in den TV-Bildern eingeblendet wurde, küsste sie eine Person neben ihr auf die Wange. Genau in diesem Moment drehte sich Shakira weg und erwiderte die Geste nicht. In den sozialen Medien löste die Szene sofort Spekulationen aus.
Millionen rätselten mit
Auf X fragten sich zahlreiche Fans, ob mit der Kolumbianerin alles in Ordnung sei. Andere kritisierten den vermeintlich unbekannten Mann neben ihr. „Wer zur Hölle hat da versucht, Shakira zu küssen???“, schrieb ein User. Die Beiträge sammelten innerhalb kurzer Zeit Millionen Aufrufe.
Nur ein süßer Familienmoment
Die Auflösung folgte allerdings prompt: Bei der Person handelte es sich nicht um einen Fremden, sondern um Shakiras Sohn Milan. Eine weiße Kappe verdeckte sein Gesicht und führte zum Missverständnis. Daneben saß auch sein Bruder Sasha. Beide stammen aus Shakiras Beziehung mit Ex-Barcelona-Star Gerard Piqué, von dem sie seit 2022 getrennt ist.
Die Sängerin ist bei dieser WM ohnehin omnipräsent. Mit „Dai Dai“ steuerte sie den offiziellen Turniersong bei und lieferte damit 16 Jahre nach „Waka Waka“ erneut den Soundtrack für eine Fußball-Weltmeisterschaft.
Shakira an Messi: „Ein Vorbild“
Den Argentinien-Sieg gegen Österreich genoss Shakira gemeinsam mit ihren Söhnen besonders. Die 49-Jährige gilt seit Jahren als großer Messi-Fan und gratulierte dem Superstar nach seiner nächsten Gala auch öffentlich. „Ich bin sehr stolz auf dich, Leo, und auf alles, was du für deine Familie, dein Land und alle Latinos erreichst! Dein Engagement und deine Hingabe sind für viele ein Vorbild. Bleib so, wie du bist!“, schrieb Shakira in ihrer Instagram-Story.
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