Verwirrung um TV-Bilder: Wer busselt Shakira ab?

Shakira an Messi: „Ein Vorbild“

Den Argentinien-Sieg gegen Österreich genoss Shakira gemeinsam mit ihren Söhnen besonders. Die 49-Jährige gilt seit Jahren als großer Messi-Fan und gratulierte dem Superstar nach seiner nächsten Gala auch öffentlich. „Ich bin sehr stolz auf dich, Leo, und auf alles, was du für deine Familie, dein Land und alle Latinos erreichst! Dein Engagement und deine Hingabe sind für viele ein Vorbild. Bleib so, wie du bist!“, schrieb Shakira in ihrer Instagram-Story.