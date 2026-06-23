Mutter von Star-Moderatorin Guthrie angeblich tot

Kurz nach Entführung gestorben?

Ermittler seien davon ausgegangen, dass es sich bei beiden Nachrichten um Mitteilungen der Entführer gehandelt habe, schreibt CNN. In der zweiten, an US-Medien versandten Nachricht habe gestanden, dass Nancy Guthrie kurz nach ihrer Entführung gestorben sei, zitierte der Sender Quellen aus Ermittlerkreisen. Man habe nicht die Absicht gehabt, sie zu töten, hieß es dort demnach auch.