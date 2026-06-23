Mutter von Star-Moderatorin Guthrie angeblich tot

Im Fall der seit Jahresanfang vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie berichten Medien über ein Schreiben, das vom Tod der 84-Jährigen spricht.
Es handle sich um eine bereits vor Monaten verschickte Nachricht, die auf ein mutmaßliches Erpresserschreiben inklusive einer Lösegeldforderung folgte, berichteten unter anderem die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
Kurz nach Entführung gestorben?
Ermittler seien davon ausgegangen, dass es sich bei beiden Nachrichten um Mitteilungen der Entführer gehandelt habe, schreibt CNN. In der zweiten, an US-Medien versandten Nachricht habe gestanden, dass Nancy Guthrie kurz nach ihrer Entführung gestorben sei, zitierte der Sender Quellen aus Ermittlerkreisen. Man habe nicht die Absicht gehabt, sie zu töten, hieß es dort demnach auch.
Nach Informationen von NBC News enthielt die zweite Nachricht weder eine Entschuldigung noch eine Geldforderung für die Übergabe der Leiche der Mutter der US-Moderatorin.
Emotionale Video-Botschaft
Beide Sender berichteten weiter, Savannah Guthrie habe sich nach der zweiten Nachricht in einer kurzen Videobotschaft auf Instagram geäußert. In dem Video von Anfang Februar sagte die Moderatorin an den oder die Täter gewandt unter anderem, „wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben“.
Sie deutete dabei auch an, dass die Familie bereit sei, für die Rückkehr der Mutter zu „zahlen“. „Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden“, sagte sie. Was damit gemeint war, blieb offen.
Seit Ende Jänner verschwunden
Guthries Schicksal sorgte in den USA landesweit für Aufsehen. Auch Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI schalteten sich in den Fall ein.
Die herzkranke und auf Medikamente angewiesene Nancy Guthrie war zuletzt am Abend des 31. Jänner gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gingen von einer Entführung aus. Die Familie hat eine Belohnung von einer Million Dollar (etwa 870.000 Euro) für hilfreiche Hinweise ausgelobt.
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