Krise auf der Krim: Behörden stoppen Sprit-Verkauf

Krim-Brücke geschlossen

Behörden informierten in der Nacht auch über die Schließung der Krim-Brücke zwischen Kertsch und dem russischen Festland für den Autoverkehr. Auch der Hafen Kawkas auf der russischen Seite der Straße von Kertsch soll bei dem Angriff getroffen worden sein. Dort liegen ebenfalls ein Kraftstoffterminal und ein Öldepot. Die Ukraine versucht seit Wochen, mit zunehmenden Angriffen die Krim von der Versorgung abzuschneiden. Mit Attacken auf die Ölindustrie in Russland hat sie auch dort für eine Treibstoff-Krise gesorgt.