Alkolenker (63) rammt Pkw: Frau (83) stürzt ab

Fahrzeug stürzte fünf Meter ab

Durch den seitlichen Anprall wurde der Pkw der Seniorin ins Schleudern gebracht und stürzte anschließend rund fünf Meter die angrenzende Böschung hinunter. Beide Lenker zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie mussten nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Arriach mit 15 Kräften.