Alkolenker (63) rammt Pkw: Frau (83) stürzt ab

Ein Alkolenker geriet am Montagnachmittag in Arriach während eines Gewitters auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen erfasste das Fahrzeug einer 83-Jährigen, die daraufhin über eine steile Böschung geschleudert wurde.
Ereignet hat sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Arriacher Straße (L 45). Ein 63 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach war mit seinem Pkw in beeinträchtigtem Zustand bei Arriach bergwärts unterwegs. „Nach seinen Angaben geriet der Mann wegen des Starkregens und der schlechten Sicht auf die Gegenfahrbahn“, berichtet die Polizei. „Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 83-jährigen Villacherin.“
Fahrzeug stürzte fünf Meter ab
Durch den seitlichen Anprall wurde der Pkw der Seniorin ins Schleudern gebracht und stürzte anschließend rund fünf Meter die angrenzende Böschung hinunter. Beide Lenker zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie mussten nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Arriach mit 15 Kräften.
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