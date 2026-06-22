Skier und Entsafter locken bei der Fundbörse

Zum Verkauf stehen aber auch Fahrräder, Tretroller, Skateboards oder E-Scooter. Die Gegenstände werden in ihrem gefundenen Zustand verkauft – das heißt, dass sie nicht in Stand gesetzt oder repariert wurden. Dennoch sollten sich Interessierte, die auf einen günstigen Kauf aus sind, Freitag, 26. Juni, beeilen. Der Verkauf startet um 13 Uhr bei der Hauptfeuerwache und läuft, solange der Vorrat reicht. Vor Ort ist nur Barzahlung möglich.