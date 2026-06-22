Kärntner Jugend kehrt ihrer Heimat den Rücken zu

Engagierte Jugend wird nicht ernst genommen

„Das Engagement der Jugendlichen in der Gesellschaft ist sehr lobenswert“, hebt Günther Goach hervor. Denn die Studie zeigt, dass die Jugend mitgestalten will und sich auch zu politischen Themen regelmäßig informiert. Doch werden wichtige Entscheidungen getroffen, fühlen sich viele unbeteiligt und nicht gefragt. „Viele Jugendliche haben sich im Anschluss der Studie bei den Begleitpersonen für das entgegengebrachte Interesse sogar bedankt“, zeigt sich Zandonella über die Rückmeldungen erstaunt.