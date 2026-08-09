Crewmitglied verletzt
Vollbremsung verhinderte Flugzeug-Crash in Sydney
Seit Tagen bereiten dem Flughafen von Sydney Engpässe beim Fluglotsenpersonal große Sorgen. Zahlreiche Flüge waren am Wochenende verspätet. Die australische Flugsicherheitsbehörde CASA hat bereits in der Vergangenheit Sicherheitsbedenken geäußert. Nun ist es am Sonntag zu einem Beinahe-Crash zweier Passagierflugzeuge auf dem Rollfeld gekommen.
Ein Airbus A320 der Fluglinie Jetstar musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit einer Boeing 777 von Qatar Airways zu verhindern. Die Jetstar-Maschine war gerade zum Start gerollt, als die Besatzung das von einem Schlepper gezogene Flugzeug von Qatar Airways auf einem kreuzenden Rollweg bemerkte.
Flug abgesagt, Passagiere umgebucht
Bei der abrupten Bremsung wurde ein Mitglied der Jetstar-Kabinenbesatzung verletzt. Zudem wurde die Schleppstange zwischen dem Bugfahrwerk der Qatar-Maschine und dem Schleppfahrzeug beschädigt. Der Jetstar-Flug wurde abgesagt, Passagiere mussten auf einen späteren Start umgebucht werden.
Die Jetstar-Piloten hätten die Anweisungen der Flugsicherung befolgt, teilte die zur australischen Qantas gehörende Fluggesellschaft mit. Eine Stellungnahme von Qatar Airways liegt noch nicht vor. In Medienberichten wird aber gemutmaßt, dass das Team des Abschleppfahrzeugs die Anweisungen nicht vollumfänglich befolgt hat.
Ähnlicher Zwischenfall vor zwei Wochen
Laut Stephen Beckett vom Branchenverband Airlines for Australia and New Zealand konnte die zuständige Behörde bereits drei Tage in Folge nicht genügend Fluglotsen einteilen. Der Vorfall ereignete sich zudem nur zwei Wochen nach einem weiteren Beinahe-Zusammenstoß zweier Qantas-Maschinen in Sydney, bei dem die Flugsicherung einen Konflikt erkannte und beide Crews warnte.
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