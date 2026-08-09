Vollbremsung verhinderte Flugzeug-Crash in Sydney

Ähnlicher Zwischenfall vor zwei Wochen

Laut Stephen Beckett vom Branchenverband Airlines for Australia and New Zealand konnte die zuständige Behörde bereits drei Tage in Folge nicht genügend Fluglotsen einteilen. Der Vorfall ereignete sich zudem nur zwei Wochen nach einem weiteren Beinahe-Zusammenstoß zweier Qantas-Maschinen in Sydney, bei dem die Flugsicherung einen Konflikt erkannte und beide Crews warnte.