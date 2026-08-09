Sekundenschlaf! Frontalcrash mit drei Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Heiterwang im Tiroler Außerfern! Aufgrund eines Sekundenschlafs geriet ein Deutscher (23) mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Auch ein drittes Fahrzeug war beteiligt.