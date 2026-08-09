Sekundenschlaf! Frontalcrash mit drei Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Heiterwang im Tiroler Außerfern! Aufgrund eines Sekundenschlafs geriet ein Deutscher (23) mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Auch ein drittes Fahrzeug war beteiligt.
Der 23-jährige Deutsche war mit seinem Auto gegen 15.45 Uhr auf der Fernpassstraße unterwegs. Im Tunnel Heiterwang geriet er nach Angaben der Polizei aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn.
Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer fünfköpfigen Familie. Sein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren Pkw geschleudert, in dem sich zwei weitere Personen befanden.
Drei Verletzte
Die Familie sowie der 23-Jährige wurden zur medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt und konnte gegen 17.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Davor wurde eine Umleitung über das Ortsgebiet von Heiterwang eingerichtet.
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