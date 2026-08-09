Dreiste Diebe stahlen Fahrräder von geparktem Auto

Besonders dreist waren bislang unbekannte Diebe, die am Freitagnachmittag Fahrräder von einem Träger auf einem Auto stahlen. Einem Einheimischen (48) entstand dabei ein enormer Schaden.
Die bislang unbekannten Täter hatten es auf mehrere Fahrräder auf einem geparkten Auto in Scheffau am Wilden Kaiser (Tiroler Bezirk Kufstein) abgesehen. Diese waren auf dem versperrten Fahrradträger des Fahrzeuges montiert.
Zwischen 16 und 19.30 Uhr schlugen die Unbekannten schließlich zu und stahlen die Räder. Der Schaden für den 48-jährigen Besitzer liegt bei mehreren Tausend Euro. „Die polizeilichen Ermittlungen laufen“, heißt es seitens der Exekutive.
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