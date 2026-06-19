Britischer Premier nach einer Bezirkswahl in Not

Um Starmer herauszufordern, benötigen Burnham und weitere mögliche Kandidaten die Unterstützung von jeweils 20 Prozent der Labour-Abgeordneten, derzeit sind das 81. Dann würde eine Urabstimmung unter den Mitgliedern und weiteren Wahlberechtigten folgen. Die Führungswahl folgt dabei aber einem festen Prozess, der sich über Wochen oder gar Monate ziehen könnte. Weil dieser von einem parteiinternen Wahlkampf begleitet werden wird, spielt das Labour-Chaos vor allem auch den Gegnern im Parlament in die Karten. Reform, die Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage macht seit Monaten Stimmung gegen die Regierung und Farage will selbst Premierminister werden. Die nächste reguläre Unterhauswahl ist erst für 2029 vorgesehen.