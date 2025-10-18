Martin Rummel: „Wir kommen mit den Mitteln aus“

Was wurde festgestellt?

Keine Gesetzesverstöße, aber Verbesserungsbedarf in mehreren Bereichen. Rektor Martin Rummel reagierte rasch, unter anderem mit der Einrichtung eines Vizerektorats für Finanzen und der Überarbeitung interner Prozesse. Wird der heurige Abschluss ausgeglichen sein oder ist wieder ein Zuschuss nötig? Rummel dazu: „Ein Nachtragsbudget ist nicht erforderlich, wir kommen mit den vorhandenen Mitteln dank sparsamen Wirtschaftens aus. Auch die Rückzahlung des Budgetvorgriffs wird mit Abschluss des Jahres 2025 wie geplant vollständig erledigt sein.“