Arbeitsplatz geht immer öfter auf die Psyche

„Zeitdruck, Überstunden und Personalmangel sind längst keine Ausnahme, sondern Alltag – und dieser Alltag macht krank!“, warnt Föger-Kalchschmied. Die Folgen sind für die Betroffenen und auch die Volkswirtschaft verheerend: Über 40 % der Invaliditätspensionen sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Krankenstandstage aufgrund psychischer Belastungen haben sich seit Mitte der 1990er-Jahre mehr als verfünffacht. Die Kosten für die Volkswirtschaft liegen bei 3,3 Milliarden Euro jährlich. „Diese Zahlen zeigen: Es geht hier nicht um Einzelschicksale, sondern um ein strukturelles Problem, das uns alle betrifft – sozial wie wirtschaftlich“, zeigt Föger-Kalchschmied auf.