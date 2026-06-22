Haftbefehl: „Nicht in der Verfassung, aufzutreten“

Rapper Haftbefehl hat aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause angekündigt. „Aktuell bin ich emotional und körperlich nicht in der Verfassung, aufzutreten“, schrieb der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, in einem Instagram-Beitrag. Es falle ihm nicht leicht, dies öffentlich zu machen, so der 40-Jährige.