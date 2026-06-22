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Haftbefehl: „Nicht in der Verfassung, aufzutreten“

Society International
22.06.2026 09:09
Auf Instagram hat Rapper Haftbefehl eine Auftrittspause angekündigt.
Auf Instagram hat Rapper Haftbefehl eine Auftrittspause angekündigt.(Bild: APA-Images / dpa / Hannes P. Albert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rapper Haftbefehl hat aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause angekündigt. „Aktuell bin ich emotional und körperlich nicht in der Verfassung, aufzutreten“, schrieb der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, in einem Instagram-Beitrag. Es falle ihm nicht leicht, dies öffentlich zu machen, so der 40-Jährige. 

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„Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe“, hieß es weiter.

Mit dieser persönlichen Nachricht wandte sich Rapper Haftbefehl auf Instagram an seine Fans:

Die „große Aufmerksamkeit“ danach und „der ganze Rummel“ hätten ihn zusätzlich belastet. „Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen.“

Nähere Details zu seinem gesundheitlichen Zustand nannte der Rapper nicht.

Netflix-Doku zeigte Drogensucht
Die im vergangenen Jahr erschienene und teils sehr emotionale Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ zeigte den Offenbacher im Umgang mit seiner Drogensucht und seinem Kokainkonsum. Auch die Folgen werden thematisiert: Nach einer Überdosis musste Haftbefehl wiederbelebt werden.

Ob seine derzeitigen gesundheitlichen Probleme mit Drogen zusammenhängen, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

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„Ich kämpfe jeden Tag darum, wieder auf die Beine zu kommen, und hoffe, dass ihr Verständnis für meine Situation habt“, schrieb er nun auf Instagram. Für Unterstützung, Geduld und Respekt bedankte er sich ausdrücklich und signierte seinen Beitrag mit den Worten: „Euer Aykut“.

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