Trauert Tom Brady hier Gisele Bündchen nach?

Ein Post, viele Fragen: Tom Brady sorgt auf Instagram für wilde Spekulationen, nachdem er von der Heirat seiner Ex-Frau Gisele Bündchen mit Joaquim Valente erfahren hatte.
In einem kryptischen Instagram-Story- Post teilte der ehemalige NFL-Superstar ein Foto von sich, in dem er einen weißen Hoodie mit der Aufschrift „Forever Young“ trägt. Untermalt hat er das Bild zudem dem Logics-Hit „1-800-273-8255“ aus dem Jahr 2017, eine kraftvolle Hymne für psychische Gesundheit mit einem ganz besonderen Text.
Denn in der geposteten Strophe heißt es: „Ich habe mich zurückgezogen, ich habe mir Zeit gelassen. Ich fühle mich, als ob ich den Verstand verliere. Es fühlt sich an, als ob mein Leben nicht mir gehört.“
Nur ein Zufall, oder steht der Post des siebenfachen Superbowl-Champions doch im Zusammenhang mit der Heirat seiner Ex-Frau Gisele Bündchen?
