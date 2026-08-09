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Austria im Pech

Latte, zwei aberkannte Tore, Saljic verletzt, Rot

Bundesliga
09.08.2026 20:54
Wie kann‘s das alles geben? Austria-Trainer Stephan Helm (der selbst die Gelbe sah, weil er eine ...
Wie kann‘s das alles geben? Austria-Trainer Stephan Helm (der selbst die Gelbe sah, weil er eine Plastikflasche in der Emotion wegkickte) konnte sich gegen den LASK nicht über überbordendes Glück freuen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Von besonderem Glück war die Wiener Austria nicht verfolgt. Beim Heimspiel gegen den LASK am Sonntag in der zweiten Bundesligarunde mussten die Veilchen gleich mehrere unglückliche Konstellationen verdauen.

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  • Der Spielfilm des violetten Pechs beginnt in der zwölften Spielminute. Die Austria jubelt über die – vermeintliche – 1:0-Führung. Am rechten Flügel bekommt Tae-seok Lee einen langen Ball von Dragovic zugespielt und bringt diesen mit links zur Mitte. Dort köpft Buhari mit dem Hinterkopf zur Austria-Führung ein. Der Treffer wird nun gecheckt. Der VAR sieht sich die Szene noch einmal an. Der Torschütze ist beim Treffer nicht im Abseits gestanden, dafür der Vorlagengeber. Es bleibt beim 0:0.
Austrias Buharin jubelte unnötig.
Austrias Buharin jubelte unnötig.(Bild: GEPA)
  • Die 47. Spielminute, der LASK führt in zwischen mit 1:0, die zweite Halbzeit hat gerade erst begonnen. Austrias Saljic schiebt Gegenspieler Tornic ein Gurkerl und zieht ab – Latte. Pech. Weiter 1:0 für den LASK.
(Bild: GEPA)

Die 74. Minute: Austria-Zangler Sanel Saljic drückt sich bei einer Ballannahme ganz kurz das rechte Knie nach hinten durch. Sieht sehr unangenehm aus. Saljic humpelt noch ein bisserl weiter. Dann ist klar: Er muss ausgewechselt werden, kann nicht weiterspielen. Hoffentlich nichts Schlimmes. Wäre sehr bitter für Violett.

  • Minute 75: Erneut wird ein Treffer der Austria aberkannt. LASK-Verteidiger Tornich schießt beim Klärungsversuch Austrias Boateng an den Arm – ein zweites Mal wird ein Tor der Gastgeber zurückgenommen.
  • Minute 81: LASK-Stürmer Usor spielt einen Konter erst schlecht aus, bleibt aber am Ball. Der eingewechselte Stürmer sieht Adeniran, der Austria-Goalie Sahin-Radlinger aussteigen lässt, Verteidiger Dragovic verhindert mit dem Arm ein Tor. Elfmeter für den LASK, Rot für Dragovic.
(Bild: GEPA)
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