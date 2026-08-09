Latte, zwei aberkannte Tore, Saljic verletzt, Rot

Von besonderem Glück war die Wiener Austria nicht verfolgt. Beim Heimspiel gegen den LASK am Sonntag in der zweiten Bundesligarunde mussten die Veilchen gleich mehrere unglückliche Konstellationen verdauen.
Die 74. Minute: Austria-Zangler Sanel Saljic drückt sich bei einer Ballannahme ganz kurz das rechte Knie nach hinten durch. Sieht sehr unangenehm aus. Saljic humpelt noch ein bisserl weiter. Dann ist klar: Er muss ausgewechselt werden, kann nicht weiterspielen. Hoffentlich nichts Schlimmes. Wäre sehr bitter für Violett.
Der Elfer geht per Nachschuss noch ins Tor – 2:0 für den LASK. Ein Abend zum Vergessen für Violett.
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