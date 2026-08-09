Formel 1: George Russell schwebt auf Wolke sieben

Privat-Strand, Dinner for two, Kerzenlicht, das ganze Programm halt. George Russell, Mercedes-Formel-1-Pilot, überließ offenbar nichts dem Zufall. Es ging auch um vil, womöglich um mehr als in der Weltmeisterschaft: um das Ja-Wort seiner Herzdame. Im Urlaub auf einer Yacht stellte er die entscheidende Frage an seine Freundin Carmen Montero Mundt. Nach sechs Jahren Beziehung hat der britische Rennfahrer nun um ihre Hand angehalten. Alles ein Fall für Instagram, versteht sich.