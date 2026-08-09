Formel 1: George Russell schwebt auf Wolke sieben

Mitten in der Formel-1-Sommerpause und einer sportlich schwierigen Saison frönt Mercedes-Pilot George Russell privater Freuden. Der 28-jährige Brite hat sich mit seiner langjährigen Freundin Carmen Montero Mundt verlobt. Und alles sorgfältig auf Insta protokolliert.
Privat-Strand, Dinner for two, Kerzenlicht, das ganze Programm halt. George Russell, Mercedes-Formel-1-Pilot, überließ offenbar nichts dem Zufall. Es ging auch um vil, womöglich um mehr als in der Weltmeisterschaft: um das Ja-Wort seiner Herzdame. Im Urlaub auf einer Yacht stellte er die entscheidende Frage an seine Freundin Carmen Montero Mundt. Nach sechs Jahren Beziehung hat der britische Rennfahrer nun um ihre Hand angehalten. Alles ein Fall für Instagram, versteht sich.
Schwierige Saison
Ein Foto zeigt den außergewöhnlichen Verlobungsring: ein gelber Diamant, umrahmt von zwei weißen Diamanten, dessen Wert von diversen (selbsternannten) Insidern im Internet auf über 100.000 Euro geschätzt wird. Die Verlobung ist für Russell ein persönlicher Erfolg in einer sportlich, sagen wir, herausfordernden Saison. Der Mercedes-Fahrer hatte in den letzten Rennen immer wieder mit technischen Problemen an seinem Wagen zu kämpfen.
Das Paar ist im Fahrerlager in guter Gesellschaft. Auch Russells enger Freund Alexander Albon (30) wird bald heiraten. Er ist mit der Golfspielerin Lily Muni He (27) verlobt. Ebenso gab es im Februar die Hochzeit von Ferrari-Pilot Charles Leclerc (28) und seiner Frau Alexandra (25). Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41) wird derzeit eine Beziehung mit Kim Kardashian (45) nachgesagt. Offenbar ist im Formel-1-Zirkus viel Liebe in der Luft.
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