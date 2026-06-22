Mehrheit der Führungskräfte im Urlaub erreichbar

„Eindeutige Rechtslage“

Grundsätzlich dürfen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber keine Bereitschaft oder Arbeit im Urlaub anordnen. „Ich kann mein Handy ausschalten, das Festnetztelefon abstecken und mich vollständig aus der Erreichbarkeit zurückziehen“, sagt Jurist Martin Müller vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). Die Rechtslage sei eindeutig. Dass dennoch viele Beschäftigte ans Telefon gehen oder Nachrichten beantworten, habe unter anderem damit zu tun, dass einige denken würden, dass es Teil ihres Jobs sei. „Manche tun das aus Angst, als nicht engagiert zu gelten (...). Ständige Erreichbarkeit belastet die Gesundheit und nimmt Menschen die Möglichkeit, wirklich abzuschalten“, sagt Müller weiter.