So viel zahlen Paare für Luxushochzeiten in Wien

Und das ist dann direkt aufgegangen?

Ja, voll. Ich wollte, seit ich klein war, Hochzeiten planen. Damals haben mich alle ausgelacht, weil sie meinten, davon kann man nicht leben. Das sei kein Beruf, haben sie mir gesagt. Ich habe einfach durchgezogen.

Sind über die Jahre irgendwelche Sonderwünsche herausgestochen?

Aktuell wollen alle ein Streichquartett. Ich organisiere das gerade echt für jede Hochzeit. Vor allem mit Songs aus der Netflix-Serie Bridgerton. Die hat einen Hype ausgelöst.