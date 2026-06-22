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„Angriff auf Siedlung“

Soldaten töteten Jugendliche im Westjordanland

Ausland
22.06.2026 11:29
Israelische Soldaten im Westjordanland (Archivbild)
Israelische Soldaten im Westjordanland (Archivbild)(Bild: EPA/ALAA BADARNEH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im besetzten Westjordanland haben israelische Streitkräfte zwei junge Palästinenser (15, 19) getötet. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt. Das israelische Militär sagte, dass drei junge Palästinenser mit Brandsätzen und brennenden Reifen eine jüdische Siedlung attackiert hätten.

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Man habe zwei Angreifer (15, 19) getötet und einen (15) verletzt. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete am Montag hingegen von zwei Jugendlichen mit Schussverletzungen. Der Vorfall ereignete sich demnach nördlich von Hebron.

Laut UNO-Daten wurden seit Jahresbeginn 2026 mindestens 57 Palästinenserinnen und Palästinenser bei Zwischenfällen mit dem Militär im Westjordanland getötet. Palästinenserinnen und Palästinenser greifen umgekehrt israelische Streitkräfte und Siedlerinnen sowie Siedler an. Von diesen Attacken verlief in diesem Jahr mindestens eine tödlich.

Das Westjordanland steht seit 1967 unter israelischer Militärverwaltung. Die Vereinten Nationen und die meisten Staaten betrachten die israelischen Siedlungen als völkerrechtswidrig sowie als Haupthindernis für eine Friedenslösung in Nahost und eine palästinensische Staatsgründung. Israels Regierung betont immer wieder, mit der Region historisch und biblisch verbunden zu sein.

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Zwischen 1948 und 1967 lebten fast keine Israelis im Westjordanland. Nach dem Sieg Israels im Sechstagekrieg übersiedelten schließlich Hunderttausende dorthin. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezeichnet das Westjordanland als „Land unserer Vorfahren“.

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