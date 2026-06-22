Soldaten töteten Jugendliche im Westjordanland

Das Westjordanland steht seit 1967 unter israelischer Militärverwaltung. Die Vereinten Nationen und die meisten Staaten betrachten die israelischen Siedlungen als völkerrechtswidrig sowie als Haupthindernis für eine Friedenslösung in Nahost und eine palästinensische Staatsgründung. Israels Regierung betont immer wieder, mit der Region historisch und biblisch verbunden zu sein.