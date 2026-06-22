36-Jährige sticht nach Streit auf Ex-Freund ein

Nächste blutige Messerattacke in Niederösterreich: In Wiener Neustadt soll eine 36-Jährige nach einem Streit mit ihrem Ex-Lebensgefährten ein Küchenmesser in den Bauch gerammt haben. Die Frau wurde festgenommen, sie zeigt sich nicht geständig.
Das 37-jährige Opfer machte Donnerstagabend zunächst mit Schreie auf sich aufmerksam und lief dann mit einer Stichverletzung im Bauch zu den Nachbarn in dem Mehrparteienhaus. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.
Im Streit zugestochen
Laut Polizei war es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner ehemaligen Lebensgefährtin (36) gekommen. Im Zuge des Streits soll die Frau zu einem Küchenmesser gegriffen und zugestochen haben. Die Beschuldigte wurde wenig später an ihrer Wohnadresse von Polizisten angetroffen und festgenommen.
Die 36-Jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich nicht geständig. Sie gab lediglich zu, mit ihrem Ex-Freund gestritten zu haben.
Es handelt sich bereits um die dritte Messerattacke binnen weniger Tage in Niederösterreich. Erst am Mittwoch soll in Wiener Neustadt ein Mann seine 62-jährige Ehefrau mit einem Messer niedergestochen haben. In St. Pölten hatte ein 20-Jähriger beim Bahnhof zunächst einem 19-Jährigen eine Schnittverletzung am Oberarm zugefügt und auf der Flucht einem 14-Jährigen in den Brustbereich gestochen. Der Beschuldigte befindet sich in der Justizanstalt St. Pölten.
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