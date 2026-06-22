36-Jährige sticht nach Streit auf Ex-Freund ein

Es handelt sich bereits um die dritte Messerattacke binnen weniger Tage in Niederösterreich. Erst am Mittwoch soll in Wiener Neustadt ein Mann seine 62-jährige Ehefrau mit einem Messer niedergestochen haben. In St. Pölten hatte ein 20-Jähriger beim Bahnhof zunächst einem 19-Jährigen eine Schnittverletzung am Oberarm zugefügt und auf der Flucht einem 14-Jährigen in den Brustbereich gestochen. Der Beschuldigte befindet sich in der Justizanstalt St. Pölten.