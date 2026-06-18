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Unfall in Bürserberg

Pkw stürzt in Tobel: Lenker spurlos verschwunden

Chronik
18.06.2026 16:15
Der Unfallwagen endete als Totalschaden.
Der Unfallwagen endete als Totalschaden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein stark beschädigtes Autowrack in einem Waldstück in der Gemeinde Bürserberg in Vorarlberg hat am Donnerstagvormittag eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Stunden später stellte sich der 33-Jährige bei der Polizei – er war ohne Führerschein unterwegs gewesen.

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Zugetragen hat sich der Unfall bereits am späten Mittwochabend: Ein 33-jähriger Ungar war mit einem Pkw auf der Forststraße „Burtscha“ talwärts in Richtung der Alpe Rona unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache vom Weg ab, woraufhin der Wagen rund 30 Meter in einen steil abfallenden Tobel stürzte.

Wrack am Morgen entdeckt
Am darauffolgenden Morgen bemerkte ein Waldarbeiter das komplett demolierte Fahrzeug und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Da sich niemand im Auto befand, leiteten die Polizei sowie die alarmierten Feuerwehren aus Bürs und Bürserberg umgehend eine Suchaktion ein.

Das Wrack wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen.
Das Wrack wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen.(Bild: Mathis Fotografie)

Fahrer stellte sich
Der Einsatz endete erst, als sich der 33-Jährige gegen 10.15 Uhr selbstständig auf der Polizeiinspektion in Bludenz meldete. Dort stellte sich auch heraus, warum er den Unfall nicht gemeldet hatte: Der Mann besitzt keinen Führerschein. Da der 33-Jährige offenkundig verletzt war, wurde er noch auf dem Polizeiposten von den Rettungskräften erstversorgt. 

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