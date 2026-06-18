Pkw stürzt in Tobel: Lenker spurlos verschwunden

Fahrer stellte sich

Der Einsatz endete erst, als sich der 33-Jährige gegen 10.15 Uhr selbstständig auf der Polizeiinspektion in Bludenz meldete. Dort stellte sich auch heraus, warum er den Unfall nicht gemeldet hatte: Der Mann besitzt keinen Führerschein. Da der 33-Jährige offenkundig verletzt war, wurde er noch auf dem Polizeiposten von den Rettungskräften erstversorgt.