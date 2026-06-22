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Falsche Mitarbeiter!

Warnung vor kriminellen Strom- und Gasablesern

Niederösterreich
22.06.2026 09:15
Falsche Mitarbeiter von Netz NÖ treiben derzeit ihr Unwesen und versuchen, den Leuten sensible ...
Falsche Mitarbeiter von Netz NÖ treiben derzeit ihr Unwesen und versuchen, den Leuten sensible Informationen herauszulocken.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Betrugsalarm im Bezirk Baden in Niederösterreich: Falsche Netz-NÖ-Mitarbeiter wollen an Kontodaten gelangen. Die Firma appelliert an alle Kunden, bei unangekündigten Besuchen oder verdächtigen Anrufen besonders aufmerksam zu sein. Gerade Betrüger setzen häufig auf Zeitdruck und Verunsicherung.

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Mit einer besonders dreisten Masche versuchen derzeit, unbekannte Täter im Bezirk Baden an sensible Daten von Haushalten zu gelangen. Mehrere Strom- und Gaskunden meldeten in den vergangenen Tagen verdächtige Vorfälle. Zuletzt wurden auch aus Berndorf entsprechende Fälle bekannt.

Mit Abschaltung gedroht
Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Netz NÖ aus und behaupten, Strom- oder Gaszähler ablesen zu müssen. Als Begründung wird den Betroffenen erklärt, dass andernfalls eine Abschaltung der Energieversorgung drohen könnte. Mit dieser Behauptung versuchen die Unbekannten offenbar, Druck aufzubauen. In weiterer Folge werden persönliche Kundeninformationen sowie Konto- und Bankdaten erfragt. 

Genau hier beginnt der eigentliche Betrugsversuch. Ziel dürfte es sein, an sensible Daten zu gelangen, die für weitere kriminelle Handlungen missbraucht werden könnten.

So erkennt man echte Netz-NÖ-Mitarbeiter

Netz NÖ weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass echte Mitarbeiter jederzeit eindeutig erkennbar sind. Sie tragen offizielle Dienstkleidung, sind mit einem Dienstfahrzeug unterwegs und können sich mit einem gültigen Dienstausweis ausweisen.

Vor allem eines stellt das Unternehmen klar: Kein Mitarbeiter von Netz NÖ würde an der Haustüre nach Kontodaten, Bankverbindungen oder anderen sensiblen Finanzdaten fragen!

Wer Zweifel an der Identität einer Person hat, sollte keine persönlichen Informationen bekannt geben und sich direkt telefonisch bei Netz NÖ rückversichern.

Polizei bereits eingeschaltet
Die bisher bekannt gewordenen Vorfälle wurden bereits zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen laufen. Netz NÖ appelliert an alle Kunden, bei unangekündigten Besuchen oder verdächtigen Anrufen besonders aufmerksam zu sein. Gerade Betrüger setzen häufig auf Zeitdruck und Verunsicherung, um ihre Opfer zu unüberlegten Handlungen zu bewegen.

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Wer verdächtige Wahrnehmungen macht oder bereits kontaktiert wurde, sollte dies umgehend melden. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind derzeit der beste Schutz gegen die dreiste Betrugsmasche.

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