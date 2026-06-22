Warnung vor kriminellen Strom- und Gasablesern

Mit Abschaltung gedroht

Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Netz NÖ aus und behaupten, Strom- oder Gaszähler ablesen zu müssen. Als Begründung wird den Betroffenen erklärt, dass andernfalls eine Abschaltung der Energieversorgung drohen könnte. Mit dieser Behauptung versuchen die Unbekannten offenbar, Druck aufzubauen. In weiterer Folge werden persönliche Kundeninformationen sowie Konto- und Bankdaten erfragt.