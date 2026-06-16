Befragung zu Grabe getragen | „Genug geredet“

„Genug geredet“, verkündete Volksbefragungs-Initiator Stocker gestern. Diese hält er zwar weiter für ein „geeignetes Instrument“. Er nehme aber zur Kenntnis, dass er dazu in der Koalition keine Mehrheit habe. Genauso wenig hat die ÖVP aber eine Mehrheit für das von ihr und der Wehrdienstkommission favorisierte Modell, die Wehrzeit von sechs auf acht Monate zu verlängern und die jungen Soldaten danach noch zu zwei Monaten Milizübungen einzuberufen. Um aus diesem Dilemma einen Ausweg zu finden hatte Stocker ja die Volksbefragung geboren. Doch auch das entpuppte sich nicht als gewünschter Befreiungsschlag. Gänzlich zurückziehen will der Bundeskanzler die Idee ja ohnehin nicht: Sollte man über den Sommer zu keinem Resultat kommen, werde man sich das Thema Volksbefragung wieder näher ansehen, äußerte er gestern. Alles offen – nur so viel scheint fix: Das angepeilte Ziel, die neuen Regeln für Grundwehrdiener ab Jahresanfang 2027 in Kraft zu setzen, wird sich wohl nicht mehr ausgehen.