Verteidigen und auch wirtschaftlich gewinnen

Mikl-Leitner geht mit Bund hart ins Gericht

Kaum mehr Geduld scheint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner indes bei der Debatte um die Wehrpflicht zu haben. Sie fordert eine rasche und klare Entscheidung: „Die Bundesregierung sollte sich ein Beispiel am niederösterreichischen Weg nehmen: Für unseren Gesundheitsplan haben wir die besten Experten gebeten, Konzepte zu erarbeiten. Ihre Vorschläge haben wir über die Parteigrenzen hinweg beschlossen. Und die setzen wir jetzt Punkt für Punkt mit aller Konsequenz um. So macht man das bei den ganz großen, wichtigen Projekten! Und das erwarte ich mir auch von den drei Parteien der Bundesregierung.“ Die Marschrichtung aus St. Pölten ist damit eindeutig.