MotoGP-Eklat! WM-Leader watscht Streckenposten ab

Ein Schubser, zwei Ohrfeigen – und der Skandal in der MotoGP war perfekt. Weil am Samstag der WM-Führende Marco Bezzecchi beim Sprintrennen von Brünn nach einem Ausrutscher zu seinem Motorrad wollte, die Streckenposten aber längst begonnen hatten, das Bike zu bergen, zuckte der Italiener aus und wurde handgreiflich.
Der 27-Jährige stapfte anschließend frustriert davon und wusste wohl sofort: Dieser Aussetzer hat fatale Folgen! Noch am Abend reagierten die Kommissare, erteiltem dem WM-Aspiranten eine Sperre fürs Rennen: Eine Berufung seines Rennstalls Aprilia wurde abgelehnt. Auch eine persönliche Entschuldigung unter Tränen inklusive einer langen Umarmung am Sonntag mit dem Streckenposten, der vom Italiener auch noch ein paar Handschuhe geschenkt bekam, sorgten ebenfalls für kein Umdenken mehr.
Die Kommissare blieben hart, begründeten ihre Entscheidung unverblümt: „Frustration, Enttäuschung und starke Emotionen können körperliche Aggressionen gegenüber Streckenpersonal, das seine offizielle Aufgaben erfüllt, weder entschuldigen, noch rechtfertigen.“
„Körperlich am Ende“
Für Bezzecchi war die Sperre schwer zu verdauen. Immerhin musste er vom Seitenrand mitansehen, wie die Konkurrenz wichtige Punkte im Kampf um die WM aufholte. Allen voran: Marc Marquez. Der Weltmeister zeigte sich dominant, fuhr in Brünn seinen zweiten Sieg in Folge ein und schnaufte im Ziel glücklich durch: „Ich war körperlich am Ende.“
Der Pechvogel des Tages war aber Pedro Acosta. Auf Platz fünf liegend schied der KTM-Pilot mit einen technischen Defekt aus – und das in der allerletzten Runde. Christoph Kothgasser MotoGP in Brünn, gestern: 1. M. Marquez (Ducati), 2. A. Ogura (Aprilia), 3. F. Bagnaia...12. B. Binder (KTM). Out: u.a. Acosta (KTM).
WM-Stand: 1. Bezzecchi 180 Punkte, 2. Martin 172, 3. Di Giannantonio 157. – Moto2, Sieger: I. Ortola. – Moto3, Sieger: H. Danish.
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