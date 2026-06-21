Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorry unter Tränen

MotoGP-Eklat! WM-Leader watscht Streckenposten ab

MotoGP
21.06.2026 19:20
Marco Bezzecchi watschte einen Streckenposten ab, wurde fürs Rennen gesperrt.
Marco Bezzecchi watschte einen Streckenposten ab, wurde fürs Rennen gesperrt.(Bild: Krone-Collage/EPA/MARTIN DIVISEK, sky sport)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Ein Schubser, zwei Ohrfeigen – und der Skandal in der MotoGP war perfekt. Weil am Samstag der WM-Führende Marco Bezzecchi beim Sprintrennen von Brünn nach einem Ausrutscher zu seinem Motorrad wollte, die Streckenposten aber längst begonnen hatten, das Bike zu bergen, zuckte der Italiener aus und wurde handgreiflich.

0 Kommentare

Der 27-Jährige stapfte anschließend frustriert davon und wusste wohl sofort: Dieser Aussetzer hat fatale Folgen! Noch am Abend reagierten die Kommissare, erteiltem dem WM-Aspiranten eine Sperre fürs Rennen: Eine Berufung seines Rennstalls Aprilia wurde abgelehnt. Auch eine persönliche Entschuldigung unter Tränen inklusive einer langen Umarmung am Sonntag mit dem Streckenposten, der vom Italiener auch noch ein paar Handschuhe geschenkt bekam, sorgten ebenfalls für kein Umdenken mehr.

(Bild: AFP/MICHAL CIZEK)

Die Kommissare blieben hart, begründeten ihre Entscheidung unverblümt: „Frustration, Enttäuschung und starke Emotionen können körperliche Aggressionen gegenüber Streckenpersonal, das seine offizielle Aufgaben erfüllt, weder entschuldigen, noch rechtfertigen.“

Lesen Sie auch:
Marc Marquez
MotoGP-Spektakel
Marc Marquez setzt WM-Aufholjagd in Brünn fort
21.06.2026

„Körperlich am Ende“
Für Bezzecchi war die Sperre schwer zu verdauen. Immerhin musste er vom Seitenrand mitansehen, wie die Konkurrenz wichtige Punkte im Kampf um die WM aufholte. Allen voran: Marc Marquez. Der Weltmeister zeigte sich dominant, fuhr in Brünn seinen zweiten Sieg in Folge ein und schnaufte im Ziel glücklich durch: „Ich war körperlich am Ende.“

(Bild: AFP/LOIC VENANCE)

Der Pechvogel des Tages war aber Pedro Acosta. Auf Platz fünf liegend schied der KTM-Pilot mit einen technischen Defekt aus – und das in der allerletzten Runde. Christoph Kothgasser MotoGP in Brünn, gestern: 1. M. Marquez (Ducati), 2. A. Ogura (Aprilia), 3. F. Bagnaia...12. B. Binder (KTM). Out: u.a. Acosta (KTM).

WM-Stand: 1. Bezzecchi 180 Punkte, 2. Martin 172, 3. Di Giannantonio 157. – Moto2, Sieger: I. Ortola. – Moto3, Sieger: H. Danish.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
MotoGP
21.06.2026 19:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
128.079 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
109.225 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
107.425 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1856 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1562 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1201 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf