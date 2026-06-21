MotoGP-Eklat! WM-Leader watscht Streckenposten ab

Der 27-Jährige stapfte anschließend frustriert davon und wusste wohl sofort: Dieser Aussetzer hat fatale Folgen! Noch am Abend reagierten die Kommissare, erteiltem dem WM-Aspiranten eine Sperre fürs Rennen: Eine Berufung seines Rennstalls Aprilia wurde abgelehnt. Auch eine persönliche Entschuldigung unter Tränen inklusive einer langen Umarmung am Sonntag mit dem Streckenposten, der vom Italiener auch noch ein paar Handschuhe geschenkt bekam, sorgten ebenfalls für kein Umdenken mehr.