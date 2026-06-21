Pumpen am Friedhof: Verantwortlichen droht Ärger

„Niklas, Sima und Zankl lieferten unzulässigerweise in Wort und Tat Rahmenbedingungen, gegen gesetzlich verankerte Bestimmungen der Wiener Bestattungsanlagenordnung (BAO) zu verstoßen!“, kritisiert Schodl scharf. Paragraf 7 dieser Verordnung besagt nämlich, dass „das Verhalten während des Aufenthalts auf den Friedhöfen dem Ernst, der Würde und der Widmung eines Friedhofes“ zu entsprechen habe: „Es sind daher insbesondere das Lärmen sowie das Betteln verboten“, heißt es darin.