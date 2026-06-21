Randale im Krankenhaus: Frau (29) demoliert Deko

Ein lautstarker Zwischenfall hat am Sonntagvormittag im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol für Aufregung gesorgt: Eine 29-jährige Rumänin pöbelte Besucher an, schrie herum und beschädigte schließlich Dekorationsgegenstände. Die Polizei schritt ein und nahm die Frau fest.
Gegen 10.45 Uhr wurde eine Streife der Polizei zum Empfangsbereich des Bezirkskrankenhauses gerufen. Dort soll eine Frau für erhebliche Unruhe gesorgt haben. Nach Angaben der Ermittler schrie die 29-jährige Rumänin lautstark herum und belästigte Besucher mit aggressivem Verhalten.
Tumulte im Eingangsbereich
Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Frau im Empfangsbereich antreffen. Zeugen berichteten, dass sie mehrere Personen beschimpft und angepöbelt habe. Im Zuge ihres Ausrasters beschädigte die 29-Jährige außerdem verschiedene Dekorationsmaterialien des Krankenhauses.
Anzeige auf freiem Fuß
Die Situation konnte von den einschreitenden Polizisten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Frau wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion St. Johann in Tirol gebracht. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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