Randale im Krankenhaus: Frau (29) demoliert Deko

Tumulte im Eingangsbereich

Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Frau im Empfangsbereich antreffen. Zeugen berichteten, dass sie mehrere Personen beschimpft und angepöbelt habe. Im Zuge ihres Ausrasters beschädigte die 29-Jährige außerdem verschiedene Dekorationsmaterialien des Krankenhauses.